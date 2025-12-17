Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Vollbrand in einem Imbiss - mehrere Personen gerettet

Gladbeck (ots)

Am frühen Mittwochmorgen wurde die Feuerwehr Gladbeck um 2:57 Uhr zu einem Wohnungsbrand zum Marktplatz in der Stadtmitte alarmiert. An der Kreisleitstelle Recklinghausen gingen mehrere Anrufe ein, dass es im Erdgeschoss eines Wohn- und Geschäftsgebäudes brennen sollte.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigten sich die Meldungen. Die Geschäftsräume eines im Erdgeschoss befindlichen Imbisses brannten in voller Ausdehnung. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich noch 11 Personen im Gebäude.

Der Einsatzleiter setzte sofort mehrere Trupps zur Menschenrettung und Brandbekämpfung ein. Alle Personen, darunter auch vier Kinder, konnten gerettet werden. Einige von ihnen wurden mit Brandfluchthauben aus dem Gebäude geführt, andere konnten sich eigenständig über das Dach in ein Nachbargebäude retten. Die umfangreichen Löschmaßnahmen zeigten schnell Wirkung. Die über dem Brandereignis liegenden Wohnungen sowie die Nachbargebäude wurden durch die Einsatzkräfte kontrolliert.

Die geretteten Personen sind vom anwesenden Rettungsdienst und dem Notarzt untersucht worden. Nach aktuellem Stand wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Die Feuerwehr Gladbeck befindet sich derzeit noch Im Einsatz. Warum das Feuer ausgebrochen und ob das Gebäude noch bewohnbar ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen wird die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen.

Der hauptamtliche Löschzug ist gemeinsam mit dem Löschzug Süd der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. Der Löschzug Nord sichert den Grundschutz für das Stadtgebiet. (DA)

