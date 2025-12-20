FW-GLA: Wohnungsbrand mit einer verletzten Person

Feuerwehr Gladbeck

Wohnungsbrand mit einer verletzten Person

Gladbeck

Am Samstag, den 20. Dezember 2025 wurde die Feuerwehr Gladbeck gegen 18:45 Uhr zu einem Wohnungsbrand auf der Rentforter Straße alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um einen Küchenbrand in einer Erdgeschosswohnung handelte, aus der sich die Bewohner eigenständig und unverletzt ins Freie retten konnten.

Parallel zur Brandbekämpfung in der Wohnung kontrollierte ein zweiter Trupp unter Atemschutz den stark verrauchten Treppenraum auf Personen. Im Anschluss wurde dieser mittels Hochleistungslüfter entraucht und die übrigen Wohnungen wurden auf Verletzte und Schadensausbreitung kontrolliert. Bis auf den Bewohner einer anderen Wohnung, der Rauchgase eingeatmet hatte, wurden bei dem Brand glücklicherweise keine weiteren Personen verletzt. Der verletzte Mann wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Nach Abschluss der Lösch- und Entrauchungsmaßnahmen wurde die Brandwohnung von der Polizei beschlagnahmt und die Brandursachenermittlung eingeleitet. Die Feuerwehr Gladbeck war mit insgesamt rund 40 Einsatzkräften und 12 Fahrzeugen anderthalb Stunden im Einsatz. Der Grundschutz für das Stadtgebiet wurde in dieser Zeit von Kräften der Löscheinheit Süd der Freiwilligen Feuerwehr sichergestellt. (KK)

