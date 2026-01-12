Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Zaun beschädigt: Unbekannte Täter entwenden Wasserflaschen

Kleve (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (7. Januar 2026), 22:00 Uhr und Freitag (9. Januar 2026), 10:30 Uhr beschädigten unbekannte Täter einen Zaun an der Ludwig-Jahn-Straße in Kleve. Durch den beschädigten Zaun konnten die Täter eine niedrige dreistellige Anzahl an Wasserflaschen aus dem Außenbereich eines Supermarktes entwendeten.

Die Kripo Kleve ermittelt und sucht Zeugen, welche sich bitte unter 02821 5040 melden. (pp)

