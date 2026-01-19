Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Nach Fahrerflucht gestellt

Warendorf (ots)

Polizisten haben am Samstag (17.01.2026, 18.56 Uhr) einen alkoholisierten Autofahrer in Beckum-Neubeckum gestellt, dieser war nachmittags an einen Verkehrsunfall beteiligt und geflüchtet.

Der 60-jährige Mann aus Roland fuhr bereits gegen 17.00 Uhr mit seinem Pkw an der Vellerner Straße auf das Auto einer 36-jährigen Neubeckumerin auf. Die beiden waren ausgestiegen, hatten sich den Schaden angesehen, der Mann aus Roland flüchtete danach allerdings von der Unfallstelle. Die Neubeckumerin hatte bereits Alkoholgeruch und einen unsicheren Gang bemerkt. Zeugen meldeten sich später am Abend und gaben an, dass dieser Beteiligte mit seinem Auto am Rolandsee stehen würde.

Vor Ort stellten die Beamten den 60-Jährigen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest war positiv, einen Führerschein hat er nicht.

Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

