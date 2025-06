POL-MK: Verkehrskontrollen: Sechs Fahrer mussten zur Blutprobe

Altena (ots) - In der Nacht zum Mittwoch wurde in Dahle zwei Fahrzeuge durchwühlt. Am frühen Morgen bemerkte eine Pkw-Halterin Auf der Ebene, dass ihre Überwachungskamera ausgelöst hatte. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie ein Unbekannter um 3.33 Uhr den Wagen durchsucht. Er nahm Kleingeld ans sich und floh. In derselben Nacht wurde an der Hasenkampstraße ein Pkw durchwühlt, vermutlich auf der Suche nach Beute. Nach dem bisherigen Kenntnisstand hat der Täter dort ...

