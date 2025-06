POL-MK: Diebstahl aus Pkw

Hemer (ots) - In der Nacht zum Mittwoch wurde an der Dulohstraße ein Pkw geöffnet und eine Sonnenbrille gestohlen. Eine 37-jährige Frau wurde am Mittwoch beim Einkaufen in einem Discounter an der Bahnhofstraße bestohlen. Wie sie der Polizei berichtete, habe ihr Portemonnaie in einem offenen Fach am Kinderwagen gesteckt. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei. ...

mehr