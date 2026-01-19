Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. TV Touran angefahren und beschädigt

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat am Sonntag (18.01.2026) einen grauen VW Touran in Ahlen angefahren, beschädigt und ist geflüchtet.

Das graue Auto stand zwischen 17.00 Uhr und 20.55 Uhr am Fahrbahnrand der Straße Im Linger und wurde hinten links beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell