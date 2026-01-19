PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. TV Touran angefahren und beschädigt

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat am Sonntag (18.01.2026) einen grauen VW Touran in Ahlen angefahren, beschädigt und ist geflüchtet.

Das graue Auto stand zwischen 17.00 Uhr und 20.55 Uhr am Fahrbahnrand der Straße Im Linger und wurde hinten links beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

