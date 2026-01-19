POL-WAF: Drensteinfurt. Einbruch in Büro - Hinweise erbeten
Warendorf (ots)
Unbekannte Täter sind zwischen Samstag (17.01.2026, 02.30 Uhr) und Sonntagabend (18.01.2026, 21.25 Uhr) in die Büroräume eines Holzhandels an der Gildestraße in Drensteinfurt eingebrochen.
Gewaltsam verschafften sich die Täter Zugang zum Gebäude, durchwühlten Räume und Schränke und flüchteten anschließend.
Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
