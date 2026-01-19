PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Fahrraddiebstahl gescheitert

Warendorf (ots)

Ein Mann hat am Sonntag (18.01.2026, 15.00 Uhr) in Telgte versucht ein Fahrrad zu stehlen und dabei einen Rentner verletzt.

Der 25-Jährige aus Greven hatte zunächst eine 57-jährige Münsteranerin im Bereich Lauheide angesprochen und nach dem Weg gefragt. Kurz darauf versuchte der Grevener ein Pedelec zu stehlen, das neben ihr stand. Ein 68-jähriger Mann aus Münster bemerkte die Situation und hinderte den flüchtenden 25-Jährigen durch Festhalten daran mit dem Rad davonzufahren. Der Grevener schlug den Rentner noch, ließ dann aber von dem Rad ab und flüchtete zu Fuß.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen waren erfolgreich - Polizisten stellten den Beteiligten in der näheren Umgebung und konnten diesen zweifelsfrei identifizieren.

Ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 08:14

    POL-WAF: Ahlen. Zusammenstoß von Pkw und E-Scooter

    Warendorf (ots) - Bei einem Verkehrsunfall ist am Sonntag (18.01.2026, 22.05 Uhr) ein E-Scooter-Fahrer in Ahlen leicht verletzt worden. Eine 18-jährige Beckumerin bog an der Schützenstraße nach links auf einen Parkplatz ab und stieß mit einem entgegenkommenden 39-jährigen Ahlener auf seinem E-Scooter zusammen. Die Besatzung eines Rettungswagens brachte ihn zur ambulanten Behandlung leicht verletzt in ein Krankenhaus. ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 08:08

    POL-WAF: Ahlen. TV Touran angefahren und beschädigt

    Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat am Sonntag (18.01.2026) einen grauen VW Touran in Ahlen angefahren, beschädigt und ist geflüchtet. Das graue Auto stand zwischen 17.00 Uhr und 20.55 Uhr am Fahrbahnrand der Straße Im Linger und wurde hinten links beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 08:01

    POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Nach Fahrerflucht gestellt

    Warendorf (ots) - Polizisten haben am Samstag (17.01.2026, 18.56 Uhr) einen alkoholisierten Autofahrer in Beckum-Neubeckum gestellt, dieser war nachmittags an einen Verkehrsunfall beteiligt und geflüchtet. Der 60-jährige Mann aus Roland fuhr bereits gegen 17.00 Uhr mit seinem Pkw an der Vellerner Straße auf das Auto einer 36-jährigen Neubeckumerin auf. Die beiden waren ausgestiegen, hatten sich den Schaden angesehen, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren