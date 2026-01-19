Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Fahrraddiebstahl gescheitert

Warendorf (ots)

Ein Mann hat am Sonntag (18.01.2026, 15.00 Uhr) in Telgte versucht ein Fahrrad zu stehlen und dabei einen Rentner verletzt.

Der 25-Jährige aus Greven hatte zunächst eine 57-jährige Münsteranerin im Bereich Lauheide angesprochen und nach dem Weg gefragt. Kurz darauf versuchte der Grevener ein Pedelec zu stehlen, das neben ihr stand. Ein 68-jähriger Mann aus Münster bemerkte die Situation und hinderte den flüchtenden 25-Jährigen durch Festhalten daran mit dem Rad davonzufahren. Der Grevener schlug den Rentner noch, ließ dann aber von dem Rad ab und flüchtete zu Fuß.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen waren erfolgreich - Polizisten stellten den Beteiligten in der näheren Umgebung und konnten diesen zweifelsfrei identifizieren.

Ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet.

