Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Raub eines E-Scooters - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Zwei Männer haben am Samstag (17.01.2026, 01.20 Uhr) den E-Scooter eines jungen Mannes in Beckum gestohlen.

Der 23-jährige Beckumer wandte sich an die Polizei. Er stand mit dem E-Scooter in Höhe eines Automatenkiosk an der Nordstraße, als ihm die zwei Unbekannten entgegenkamen. Die beiden Männer versuchten den Scooter zu entreißen. Einer zerrte gewaltsam an der Jacke des 23-Jährigen und der andere stahl das Zweirad.

Die unbekannten Männer werden wie folgt beschrieben: 25 bis 30 Jahre alt, trugen schwarze Bekleidung, hatten schwarze Haare und einen Dreitagebart. Einer der Männer war ca. 1.60 Meter groß und der andere Mann war ca. 1.80 Meter groß. Einer der beiden humpelte mit seinem linken Bein und der andere Mann hatte neongelbe Turnschuhe an.

Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

