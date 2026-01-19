Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Saunabrand

Warendorf (ots)

Feuerwehr und Polizei sind am Sonntagabend (18.01.2026, 20.27 Uhr) zu einem Feuer an der Gänsestraße in Warendorf-Freckenhorst gerufen worden.

Vor Ort brannte eine Gartensauna. Mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehren Warendorf, Hoetmar und Freckenhorst löschten den Brand. Vermutlich entfachte das Feuer aufgrund eines technischen Defekts, verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell