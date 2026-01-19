POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Saunabrand
Warendorf (ots)
Feuerwehr und Polizei sind am Sonntagabend (18.01.2026, 20.27 Uhr) zu einem Feuer an der Gänsestraße in Warendorf-Freckenhorst gerufen worden.
Vor Ort brannte eine Gartensauna. Mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehren Warendorf, Hoetmar und Freckenhorst löschten den Brand. Vermutlich entfachte das Feuer aufgrund eines technischen Defekts, verletzt wurde niemand.
