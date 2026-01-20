Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. VW Golf angefahren und beschädigt

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat am Montag (19.01.2026) einen weißen VW Golf in Telgte angefahren, beschädigt und ist danach geflüchtet.

Das Auto stand zwischen 12.00 Uhr und 15.00 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Alfred-Krupp-Straße und wurde vorne links beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell