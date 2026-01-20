Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Zusammenstoß mit Fußgänger

Warendorf (ots)

Ein Fußgänger ist am Montag (19.01.2026, 08.07 Uhr) bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Oelde leicht verletzt worden.

Ein 62-jähriger Ennigerloher fuhr mit seinem Auto Richtung Bahnhof. Als er von der Herrenstraße nach links Richtung Bahnhofstraße abbog, touchierte er einen querenden Fußgänger. Dieser Mann aus Oelde wurde leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell