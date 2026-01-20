PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Zusammenstoß mit Fußgänger

Warendorf (ots)

Ein Fußgänger ist am Montag (19.01.2026, 08.07 Uhr) bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Oelde leicht verletzt worden.

Ein 62-jähriger Ennigerloher fuhr mit seinem Auto Richtung Bahnhof. Als er von der Herrenstraße nach links Richtung Bahnhofstraße abbog, touchierte er einen querenden Fußgänger. Dieser Mann aus Oelde wurde leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 15:27

    POL-WAF: Warendorf-Einen. Rutsch in den Graben

    Warendorf (ots) - Bei einem Alleinunfall ist am Montagmorgen (19.01.2025, 08.52 Uhr) eine Autofahrerin in Warendorf-Einen leicht verletzt worden. Die 62-Jährige aus Milte fuhr auf der L 548 und rutschte - vermutlich aufgrund überfrierender Straßenglätte - in einen Straßengraben. Die Besatzung eines Rettungswagens brachte sie leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf gut ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 11:46

    POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Saunabrand

    Warendorf (ots) - Feuerwehr und Polizei sind am Sonntagabend (18.01.2026, 20.27 Uhr) zu einem Feuer an der Gänsestraße in Warendorf-Freckenhorst gerufen worden. Vor Ort brannte eine Gartensauna. Mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehren Warendorf, Hoetmar und Freckenhorst löschten den Brand. Vermutlich entfachte das Feuer aufgrund eines technischen Defekts, verletzt wurde niemand. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 11:36

    POL-WAF: Ahlen. Kita und Bäckerei angegangen

    Warendorf (ots) - Unbekannte haben Ende vergangener Woche versucht in eine Kita an der Parkstraße in Ahlen einzubrechen. Zwischen Donnerstag (15.01.2026, 16.15 Uhr) und Freitag (16.01.2026, 07.10 Uhr) machten sie sich an einem Fenster gewaltsam zu schaffen und flüchteten anschließend. Zwischen Donnerstag (15.01.2026, 18.30 Uhr) und Freitag (16.01.2026, 05.10 Uhr) versuchten Unbekannte ebenfalls in eine Bäckerei an der ...

    mehr
