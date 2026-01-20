Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. VW Polo angefahren und beschädigt

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat am Montag (19.01.2026) einen blauen VW Polo in Sassenberg angefahren, beschädigt und ist danach geflüchtet.

Das Auto stand zwischen 16.00 Uhr und 23.30 Uhr an der Straße Stadtkamp und wurde hinten rechts beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell