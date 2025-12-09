PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Leverkusen

FW-LEV: Vorläufige Pressemeldung Großbrand Atzlenbach

Leverkusen (ots)

Am 09.12.2025 gegen 19:58 Uhr wurde die Feuerwehr Leverkusen über einen Akkubrand in einer Garage in Atzlenbach informiert. Umgehend wurden Kräfte der Berufsfeuerwehr und des Löschzugs Bergisch Neukirchen der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte griff das Feuer bereits auf das angrenzende Wohnhaus über. Daraufhin wurde die Alarmstufe erhöht und weitere Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert.

Auf Grund der schwierigen Löschwasserversorgungssituation wurde der Löschwasserbedarf zunächst über Großtanklöschfahrzeuge sichergestellt, bis eine Schlauchleitung aufgebaut werden konnte.

Nach aktuellem Stand wurden die Garage und das betroffene Wohnhaus komplett zerstört, ein angrenzendes Wohnhaus wurde ebenfalls vom Feuer beschädigt.

Im Verlauf des Einsatzes verletzte sich eine Anwohnerin leicht. Derzeit ist das Feuer unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten werden noch bis in die frühen Morgenstunden andauern.

Während des Großeinsatzes kam es zu weiteren Paralleleinsätzen, die durch die Löschzüge Wiesdorf und Schlebusch sowie den Leitungsdienst der Berufsfeuerwehr abgearbeitet wurden.

Diese Pressemitteilung wird im weiteren Einsatzverlauf aktualisiert.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Leverkusen
Lagedienstführer

Telefon: 0214 7505-0
E-Mail: Feuerwehr.Presse@stadt.leverkusen.de
https://www.leverkusen.de/themen/feuerwehr/

Original-Content von: Feuerwehr Leverkusen, übermittelt durch news aktuell

