PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Leverkusen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Leverkusen

FW-LEV: Garagenbrand in Quettingen

Leverkusen (ots)

Um 11:08 Uhr wurde die Feuerwehr Leverkusen zum Brand einer Garage in der Lützenkirchener Straße alarmiert. Die Leitstelle entsandte umgehend ein Löschzug inkl. Einsatzführungsdienst der Berufsfeuerwehr zum gemeldeten Einsatzort.

Bereits auf der Anfahrt zur Einsatzstelle war eine deutliche Rauchentwicklung zu erkennen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte standen eine Garage sowie ein darin abgestellter PKW in Vollbrand.

Umgehend wurde eine Brandbekämpfung eingeleitet, welche nach wenigen Minuten Wirkung zeigte. So konnte eine Brandausbreitung auf weitere, angrenzende Garagen verhindert werden. Anschließend wurde die Einsatzstelle mittels Wärmebildkamera kontrolliert und Nachlöscharbeiten durchgeführt. Um ein Wiederaufflackern des Feuers zu verhindern, wurde der PKW aus der Garage herausgezogen und mit Löschschaum bedeckt.

Die Feuerwehr war insgesamt mit 30 Einsatzkräften und 7 Fahrzeugen im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Leverkusen
Lagedienstführer

Telefon: 0214 7505-0 (von 6 bis 22 Uhr)
E-Mail: Feuerwehr.LDF@stadt.leverkusen.de
https://www.leverkusen.de/themen/feuerwehr/

Original-Content von: Feuerwehr Leverkusen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Leverkusen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Leverkusen
Weitere Meldungen: Feuerwehr Leverkusen
Alle Meldungen Alle
  • 28.10.2025 – 00:43

    FW-LEV: Verkehrsunfall Westring

    Leverkusen (ots) - Um 22:02 Uhr wurde die Leitstelle der Feuerwehr Leverkusen durch einen Anrufer über einen Verkehrsunfall auf dem Westring in Fachrichtung Rheindorf alarmiert. Zeitgleich ging ein Notruf über das automatische Notrufsystem eines I-Phones bei der Leitstelle Leverkusen ein. Laut Anrufer ist ein PKW in Fahrtrichtung Rheindorf von der Fahrbahn abgekommen. Der Fahrer des Fahrzeugs ist eingeklemmt und augenscheinlich schwer verletzt. Umgehend alarmierte die ...

    mehr
  • 04.10.2025 – 21:40

    FW-LEV: Erhöhtes Einsatzaufkommen sowie Brand einer Gartenlaube

    Leverkusen (ots) - Am Samstag, 04.10.2025, wurde die Feuerwehr Leverkusen zu einer Vielzahl von Einsätzen im gesamten Stadtgebiet alarmiert. Berufs- und Freiwillige Feuerwehr waren dabei über den gesamten Tag hinweg gefordert. Mehrere kleinere Einsätze am Vormittag: Bereits am Vormittag mussten die beiden Wachen der Berufsfeuerwehr zu mehreren Einsätzen ausrücken. So wurde zunächst ein ausgelöster Heimrauchmelder ...

    mehr
  • 03.10.2025 – 21:58

    FW-LEV: Wohnungsbrand in Mehrparteienhaus

    Leverkusen (ots) - Um 20:03 Uhr wurde die Feuerwehr Leverkusen zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Wiesdorf alarmiert. Die Leitstelle entsandte umgehend Kräfte der Berufsfeuerwehr, sowie Kräfte des Löschzuges Bürrig und des Löschzuges Wiesdorf der Freiwilligen Feuerwehr. Laut Meldendem wurde die Bewohnerin der betroffenen Wohnung vermisst. Beim Eintreffen der ersten Kräfte war eine Rauchentwicklung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren