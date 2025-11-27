Feuerwehr Leverkusen

FW-LEV: Garagenbrand in Quettingen

Leverkusen (ots)

Um 11:08 Uhr wurde die Feuerwehr Leverkusen zum Brand einer Garage in der Lützenkirchener Straße alarmiert. Die Leitstelle entsandte umgehend ein Löschzug inkl. Einsatzführungsdienst der Berufsfeuerwehr zum gemeldeten Einsatzort.

Bereits auf der Anfahrt zur Einsatzstelle war eine deutliche Rauchentwicklung zu erkennen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte standen eine Garage sowie ein darin abgestellter PKW in Vollbrand.

Umgehend wurde eine Brandbekämpfung eingeleitet, welche nach wenigen Minuten Wirkung zeigte. So konnte eine Brandausbreitung auf weitere, angrenzende Garagen verhindert werden. Anschließend wurde die Einsatzstelle mittels Wärmebildkamera kontrolliert und Nachlöscharbeiten durchgeführt. Um ein Wiederaufflackern des Feuers zu verhindern, wurde der PKW aus der Garage herausgezogen und mit Löschschaum bedeckt.

Die Feuerwehr war insgesamt mit 30 Einsatzkräften und 7 Fahrzeugen im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Leverkusen, übermittelt durch news aktuell