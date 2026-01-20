Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Zusammenstoß von Fahrrad und Auto

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Montag (19.01.2026, 16.20 Uhr) eine Radfahrerin in Beckum leicht verletzt worden.

Die 71-jährige Beckumerin überquerte mit ihrem Zweirad die Lippborger Straße in Höhe der Einmündung Kettelerstraße. Hier stieß sie mit dem Auto einer 22-jährigen Frau aus Lippstadt zusammen und verletzte sich leicht.

Die Besatzung eines Rettungswagens brachte die Rentnerin leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 700 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell