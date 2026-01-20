PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WAF: Beckum. Zusammenstoß von Fahrrad und Auto

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Montag (19.01.2026, 16.20 Uhr) eine Radfahrerin in Beckum leicht verletzt worden.

Die 71-jährige Beckumerin überquerte mit ihrem Zweirad die Lippborger Straße in Höhe der Einmündung Kettelerstraße. Hier stieß sie mit dem Auto einer 22-jährigen Frau aus Lippstadt zusammen und verletzte sich leicht.

Die Besatzung eines Rettungswagens brachte die Rentnerin leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 700 Euro geschätzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf

  20.01.2026 – 07:46

    POL-WAF: Ahlen. Mercedes-Benz angefahren und beschädigt

    Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat am Sonntag (18.01.2026) einen weißen Mercedes-Benz E 220 d in Ahlen angefahren, beschädigt und ist danach geflüchtet. Das Auto stand zwischen 06.00 Uhr und 08.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Krankenhauses an der Robert-Koch-Straße und wurde vorne links beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de ...

    mehr
  20.01.2026 – 07:30

    POL-WAF: Telgte. VW Golf angefahren und beschädigt

    Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat am Montag (19.01.2026) einen weißen VW Golf in Telgte angefahren, beschädigt und ist danach geflüchtet. Das Auto stand zwischen 12.00 Uhr und 15.00 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Alfred-Krupp-Straße und wurde vorne links beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen zur ...

    mehr
  20.01.2026 – 07:20

    POL-WAF: Oelde. Zusammenstoß mit Fußgänger

    Warendorf (ots) - Ein Fußgänger ist am Montag (19.01.2026, 08.07 Uhr) bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Oelde leicht verletzt worden. Ein 62-jähriger Ennigerloher fuhr mit seinem Auto Richtung Bahnhof. Als er von der Herrenstraße nach links Richtung Bahnhofstraße abbog, touchierte er einen querenden Fußgänger. Dieser Mann aus Oelde wurde leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus ...

    mehr
