POL-PDNW: Bus kollidiert mit Hauswand

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Sonntag den 23.11.2025 kam es gegen 14:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus in der Landauer Straße in Neustadt an der Weinstraße. Hierbei kollidierte ein Linienbus an der Kreuzung Landauer Straße / Exterstraße mit einer Hauswand, da der Bus aufgrund eines technischen Problems am Fahrersitz des Busses nicht mehr steuerbar war und sodann nach rechts von der Fahrbahn abkam. Nur durch glückliche Umstände wurde weder im Bus, noch auf dem Gehweg jemand verletzt. Im Bus befand sich zum Unfallzeitpunkt nur der Fahrer und keine Passagiere. Die Statik des Hauses ist nach derzeitigen Einschätzungen nicht tangiert.

Die Landauer Straße musste zum Zwecke der Bergung bis circa 19:30 Uhr voll gesperrt werden. Am Bus entstand ein Schaden von ungefähr 50000 EUR. Am Haus entstand nach vorsichtigen Schätzungen ein Schaden von circa 40000 EUR.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell