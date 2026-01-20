Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Auseinandersetzung auf Discounter-Parkplatz

Warendorf (ots)

Zwei Männer sind am Montagabend (19.01.2026, 19.10 Uhr) in eine körperliche Auseinandersetzung auf dem Parkplatz eines Discounters an der Straße Am Röteringshof in Ahlen geraten.

Die beiden 24 und 38 Jahre alten Männer gingen sich zunächst verbal an und schlugen sich anschließend gegenseitig. Beide verletzten sich leicht, lehnten eine ärztliche Behandlung jedoch ab.

Auslöser für die Auseinandersetzung war im privaten Umfeld.

