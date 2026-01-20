PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Auseinandersetzung auf Discounter-Parkplatz

Warendorf (ots)

Zwei Männer sind am Montagabend (19.01.2026, 19.10 Uhr) in eine körperliche Auseinandersetzung auf dem Parkplatz eines Discounters an der Straße Am Röteringshof in Ahlen geraten.

Die beiden 24 und 38 Jahre alten Männer gingen sich zunächst verbal an und schlugen sich anschließend gegenseitig. Beide verletzten sich leicht, lehnten eine ärztliche Behandlung jedoch ab.

Auslöser für die Auseinandersetzung war im privaten Umfeld.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

