POL-KS: Mit fünf Haftbefehlen gesucht: Verkehrskontrolle wird 47-Jährigem zum Verhängnis

Kassel (ots)

Kassel-Forstfeld:

Zum Verhängnis wurde einem 47-jährigen Mann aus Baunatal in der Nacht zum heutigen Mittwoch eine Verkehrskontrolle im Kasseler Stadtteil Forstfeld. Er war gegen 3:15 Uhr mit seinem Pkw auf der Ochshäuser Straße unterwegs, als sich eine Streife des Polizeireviers Ost zu einer Kontrolle des Autofahrers entschied. Als die Beamten dann im Rahmen der Verkehrskontrolle die Personalien des Mannes überprüften, staunten sie nicht schlecht, denn er wurde mit insgesamt fünf Haftbefehlen gesucht. Diese waren aufgrund mehrerer Verkehrsordnungswidrigkeiten erlassen worden, die der Fahrer offenbar nicht beglichen oder bei denen er sich der Strafverfolgung entzogen hatte. Der 47-Jährige wurde festgenommen und musste die Beamten auf das Revier begleiten. Dort konnte er dann die insgesamt fast 600 Euro zahlen, welche mit den Haftbefehlen der Staatsanwaltschaft Thüringen gefordert wurden und anschließend die Dienststelle wieder verlassen.

