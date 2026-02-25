Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 26. Kasseler Polizeimedaille: Auszeichnung für Zivilcourage an 14 Bürgerinnen und Bürger verliehen

Kassel (ots)

Nordhessen:

Bereits zum 26. Mal haben das Polizeipräsidium Nordhessen und der Verein Bürger und Polizei in Kassel am gestrigen Dienstagabend öffentlich Menschen ausgezeichnet, die im vergangenen Jahr die Arbeit der nordhessischen Polizei in vorbildlicher Weise unterstützt und durch ihre couragierten Taten dazu beigetragen haben, Straftaten zu verhindern, sie aufzuklären oder Tatverdächtige dingfest zu machen. Insgesamt 12 Bürgerinnen und Bürger aus Nordhessen, drei aus dem Landkreis Höxter und ein Mann aus dem Landkreis Holzminden wurden vom Präsidium des Vereins für die Auszeichnung mit der "Kasseler Polizeimedaille" ausgewählt. Zwei von ihnen waren leider verhindert, weshalb ihre Ehrungen nachgeholt werden.

Feierliche Auszeichnung im Polizeipräsidium in Kassel

14 Preisträger konnten am Abend im Polizeipräsidium in Kassel vor 150 Gästen die Auszeichnung aus den Händen von Polizeipräsident Marco Bärtl, der auch Präsident des Vereins Bürger und Polizei ist, von Kasseler Oberbürgermeister Dr. Sven Schoeller und der Stadtverordnetenvorsteherin der Stadt Kassel, Martina van den Hövel-Hanemann, entgegennehmen. Präsident Bärtl und der Oberbürgermeister brachten in ihren Ansprachen die persönliche Anerkennung für die Medaillenträger zum Ausdruck. "Wir möchten mit der Kasseler Polizeimedaille deutlich machen, dass Wegsehen keine Option ist", so Polizeipräsident Marco Bärtl. "Sie verdienen im höchsten Maße unser aller Respekt, denn Sie haben hingesehen und vorbildlich geholfen, als andere Unterstützung benötigt haben", machte Bärtl in seinen Dankesworten deutlich und betonte, dass Zivilcourage in unserer Gesellschaft unverzichtbar ist. Der Würdigung der Preisträger schloss sich Oberbürgermeister Schoeller an: "Mit Gerechtigkeitsempfinden und Zivilcourage schützen Sie die Würde und Unversehrtheit ihrer Mitmenschen - und sind damit ein Vorbild für uns alle. Für Ihre Haltung und für Ihr unerschrockenes Handeln, anderen zu helfen, danke ich Ihnen im Namen der Stadt sehr herzlich."

Auch in diesem Jahr standen trotz aller Ehrengäste der nordhessischen Gesellschaft und der Lokalpolitik natürlich die Medaillenträger im Vordergrund. Die ausgezeichneten Preisträger haben bei Straftaten in der Öffentlichkeit, wie Diebstählen, Sachbeschädigungen, Raubüberfällen und sogar einem versuchten Tötungsdelikt vorbildlich reagiert und gezeigt, dass Zivilcourage auf ganz unterschiedliche Arten möglich ist. Sie haben couragiert eingegriffen, ihren Mitmenschen geholfen, Festnahmen von Tätern ermöglicht und die Polizeiarbeit unterstützt.

Wie bereits im Vorjahr wurde die feierliche Veranstaltung von Matthias Mänz, Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Polizeipräsidiums Nordhessen und zugleich Geschäftsführer des Vereins Bürger und Polizei, moderiert und musikalisch vom Saxophonquartett des Landespolizeiorchesters Hessen begleitet.

Über den Verein Bürger und Polizei e.V. in Kassel

Der Verein Bürger und Polizei e.V. in Kassel wurde im Jahr 1987 vom damaligen Polizeipräsidenten Herbert Ahlborn gegründet. Seit 2025 wird der Verein von Polizeipräsident Marco Bärtl geführt. Ziel und Zweck des Vereins ist die ständige Pflege der Beziehungen zwischen Bürger und Polizei zur Gewährleistung und Vertiefung des gegenseitigen Vertrauensverhältnisses. Neben der Verleihung der Kasseler Polizeimedaille werden alljährlich drei weitere größere Veranstaltungen wie das Sommerfest, die Vortragsveranstaltung im Herbst und das vorweihnachtliche Konzert ausgerichtet. Der Verein hat aktuell knapp 300 Mitglieder.

