Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Tür einer Gartenlaube aufgehebelt: Kripo sucht Zeugen

Goch (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von Mittwoch (11. Februar 2026), 18:00 Uhr und Freitag (13. Februar 2026), 10:30 Uhr Zutritt zu einem Privatgrundstück an der Braunschweigerstraße in Goch. Dort beschädigten der oder die Täter die Tür einer Gartenlaube und durchsuchten diese. Nach aktuellem Kenntnisstand wurden keine Wertgegenstände entwendet.

Die Kripo Goch hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter 02823 1080 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell