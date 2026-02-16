Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Zugangstür beschädigt: Männlicher Täter entwendet Bargeld aus Pflanzencenter

Kleve (ots)

Am Sonntag (15. Februar 2026) kam es zwischen 05:44 Uhr und 05:50 Uhr an der Merowingerstraße in Kleve zu einem Einbruch. Der unbekannte männliche Täter beschädigte die Zugangstür eines Pflanzencenters und entwendete aus dem Verkaufsraum einen niedrigen einstelligen Bargeldbetrag. Der Täter, welcher durch eine Videoüberwachungsanlage aufgezeichnet wurde, war mit einer Winterjacke und einer Jeanshose bekleidet.

Zeugen melden sich bitte unter 02821 5040 bei der Kripo Kleve. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell