Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Einbruch in Gebäude einer Autowaschanlage: Unbekannte männliche Täter entwenden Bargeld

Rees (ots)

Am Sonntag (15. Februar 2026) kam es gegen 01:13 Uhr am Grüttweg in Rees zu einem Einbruch in das Gebäude einer Autowaschanlage. Die beiden männlichen Täter, welche durch eine Videoüberwachungsanlage aufgezeichnet wurden, beschädigten ein Fenster und drangen so in die Räumlichkeiten vor. Dort suchten die Täter zwei Münzwechselgeldautomaten auf, beschädigten diese und entwendeten einen hohen dreistelligen Bargeldbetrag.

Zeugen, die Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt machen können, melden sich bitte unter 02822 7830 bei der Kripo Emmerich. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve

