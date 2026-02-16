POL-KLE: Kleve - Bargeld und weitere Wertgegenstände entwendet: Kripo sucht Zeugen nach Einbruchsdiebstahl
Kleve-Reichswalde (ots)
Am Samstag (14. Februar 2026) kam es zwischen 18:00 Uhr und 22:30 Uhr am Dorfanger in Kleve zu einem Einbruchsdiebstahl. Der oder die Täter hebelten die Terrassentür eines Wohngebäudes auf, durchsuchten mehrere Räume und entwendeten neben Hals- und Fingerschmuck auch einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag.
Zeugen melden sich bitte unter 02821 5040 bei der Kripo Kleve (pp)
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/
Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle
https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell