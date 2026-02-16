PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Bargeld und weitere Wertgegenstände entwendet: Kripo sucht Zeugen nach Einbruchsdiebstahl

Kleve-Reichswalde (ots)

Am Samstag (14. Februar 2026) kam es zwischen 18:00 Uhr und 22:30 Uhr am Dorfanger in Kleve zu einem Einbruchsdiebstahl. Der oder die Täter hebelten die Terrassentür eines Wohngebäudes auf, durchsuchten mehrere Räume und entwendeten neben Hals- und Fingerschmuck auch einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag.

Zeugen melden sich bitte unter 02821 5040 bei der Kripo Kleve (pp)

