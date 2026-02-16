Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unbekannter Täter hebelt Fenster auf: Räumlichkeiten eines Einfamilienhauses durchsucht

Kleve-Reichswalde (ots)

Am Samstag (14. Februar 2026) hebelte ein bislang unbekannter Täter, in der Zeit von 16:40 Uhr und 20:00 Uhr, an der Straße Mühsol ein Fenster eines Einfamilienhauses auf. Als sich der Täter Zugang zum Haus verschafft hatte, durchsuchte er mehrere Räume und entwendete ein Paar Ohrringe. Zu möglichen weiteren entwendeten Wertgegenständen kann zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden.

Die Kripo Kleve sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

