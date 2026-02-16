PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unbekannter Täter hebelt Fenster auf: Räumlichkeiten eines Einfamilienhauses durchsucht

Kleve-Reichswalde (ots)

Am Samstag (14. Februar 2026) hebelte ein bislang unbekannter Täter, in der Zeit von 16:40 Uhr und 20:00 Uhr, an der Straße Mühsol ein Fenster eines Einfamilienhauses auf. Als sich der Täter Zugang zum Haus verschafft hatte, durchsuchte er mehrere Räume und entwendete ein Paar Ohrringe. Zu möglichen weiteren entwendeten Wertgegenständen kann zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden.

Die Kripo Kleve sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 13.02.2026 – 10:44

    POL-KLE: Frau auf dem Heimweg belästigt / Polizei sucht Zeugen

    Geldern (ots) - Am Freitag, 13.02.2026 gegen 00:30 Uhr wurde eine 48-jährige Frau auf dem Heimweg von einer Karnevalsfeier auf dem Boeckelter Weg, in Höhe einer Bäckerei, von einem unbekannten Mann belästigt. Der Täter wird wie folgt beschrieben: - Männlich - ca. 1,70 - 1,75 groß - Dunkle Haare - Dunkel gekleidet - Sprach gebrochenes Deutsch. Zeugen, die Hinweise zur Identität des gesuchten Tatverdächtigen oder ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren