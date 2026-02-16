Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Terrassentür beschädigt: Unbekannte Täter entwendet Wertgegenstände aus Einfamilienhaus

Kleve-Materborn (ots)

Am Freitag (13. Februar 2026) kam es gegen 12:30 Uhr an der Straße Schaepenfeld in Kleve zu einem Einbruch. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zum Grundstück eines Einfamilienhauses und beschädigten dort die Terrassentür. Aus den Räumlichkeiten des Hauses entwendete die Täter einen Rucksack sowie eine Geldbörse, in welcher sich neben mehreren Ausweisdokumenten auch eine Debitkarte sowie ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag befunden hatte.

Hinweise zum Wohnungseinbruchsdiebstahl nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell