Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Frau auf dem Heimweg belästigt

Polizei sucht Zeugen

Geldern (ots)

Am Freitag, 13.02.2026 gegen 00:30 Uhr wurde eine 48-jährige Frau auf dem Heimweg von einer Karnevalsfeier auf dem Boeckelter Weg, in Höhe einer Bäckerei, von einem unbekannten Mann belästigt. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- Männlich - ca. 1,70 - 1,75 groß - Dunkle Haare - Dunkel gekleidet - Sprach gebrochenes Deutsch.

Zeugen, die Hinweise zur Identität des gesuchten Tatverdächtigen oder zum Sachverhalt geben können, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250.(kl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell