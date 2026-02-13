POL-KLE: Frau auf dem Heimweg belästigt
Polizei sucht Zeugen
Geldern (ots)
Am Freitag, 13.02.2026 gegen 00:30 Uhr wurde eine 48-jährige Frau auf dem Heimweg von einer Karnevalsfeier auf dem Boeckelter Weg, in Höhe einer Bäckerei, von einem unbekannten Mann belästigt. Der Täter wird wie folgt beschrieben:
- Männlich - ca. 1,70 - 1,75 groß - Dunkle Haare - Dunkel gekleidet - Sprach gebrochenes Deutsch.
Zeugen, die Hinweise zur Identität des gesuchten Tatverdächtigen oder zum Sachverhalt geben können, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250.(kl)
