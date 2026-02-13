PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Frau auf dem Heimweg belästigt
Polizei sucht Zeugen

Geldern (ots)

Am Freitag, 13.02.2026 gegen 00:30 Uhr wurde eine 48-jährige Frau auf dem Heimweg von einer Karnevalsfeier auf dem Boeckelter Weg, in Höhe einer Bäckerei, von einem unbekannten Mann belästigt. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

   - Männlich
   - ca. 1,70 - 1,75 groß
   - Dunkle Haare
   - Dunkel gekleidet
   - Sprach gebrochenes Deutsch.

Zeugen, die Hinweise zur Identität des gesuchten Tatverdächtigen oder zum Sachverhalt geben können, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250.(kl)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

