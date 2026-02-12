Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - 2. Meldung zum Verkehrsunfall

Linienbus und LKW kollidieren im Kreuzungsbereich

Kleve (ots)

Am Donnerstag (12. Februar 2026) gegen 11:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Nassauerallee / Felix-Roelofs-Straße. Ein Linienbus wollte an der Kreuzung von der Nassauerallee nach links auf die Felix-Roelofs-Straße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden LKW, der von der Gocher Landstraße kommend die Kreuzung geradeaus in Richtung Uedemer Straße passieren wollte. Durch die Wucht der Kollision prallte der Bus nach hinten und stieß dabei noch gegen einen Skoda, der sich auf der Nassauerallee rechts neben dem Bus befand. Der 42-jährige, aus Bocholt stammende, Fahrer des Linienbusses und eine 29-jährige Gocherin, welche in dem Bus saß, verletzten sich schwer. Vier weitere Fahrgäste in dem Bus erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Rettungswagen brachten die Be-troffenen in umliegende Krankenhäuser. Der 28-jährige LKW-Fahrer aus Polen und der 55-jährige Klever am Steuer des Skoda blieben unverletzt. An Bus und LKW sowie an dem Skoda entstand jeweils Sachschaden. Die Kreuzung ist aktuell noch für die Maßnahmen der Unfallaufnahme, zu der das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Essen hinzugezogen wurde, gesperrt. Es wird nachberichtet, sobald die Straße wieder frei ist. (cs)

