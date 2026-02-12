Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Falscher Zählerstand-Ableser

Seniorin wird Opfer eines Betrügers

Geldern-Pont (ots)

Am Mittwoch (11. Februar 2026) gegen 14:30 Uhr erschien in einer Senioreneinrichtung in Pont ein unbekannter Mann an der Wohnungstür einer 86-Jährigen, der vorgab, Strom- und Wasserzähler ablesen zu müssen. Die Seniorin ließ den Mann in die Wohnung und führte ihn zu den besagten Zählern. Als der Unbekannte seiner angeblichen Aufgabe nachgekommen war, verließ er die Wohnung wieder. Da die 86-Jährige skeptisch wurde, informierte sie währenddessen die Polizei und sah just in dem Moment, wie ein zweiter Unbekannter aus ihrer Wohnung ging. Danach musste die Seniorin feststellen, dass aus ihrem Schlafzimmer Schmuck fehlte. Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben:

Täter 1

- 30 bis 40 Jahre alt - 1,75 bis 1,80m groß - kräftige Statur - sprach Deutsch mit Akzent

Täter 2

- 1,80 bis 1,85m groß - schlanke Statur - längere, schwarze Haare

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang: Rufen Sie die Polizei, wenn sich Personen offensichtlich unter einem Vorwand Zutritt zu Ihrer Wohnung verschaffen wollen. Personen, wie Mitarbeiter der Stadtwerke, von Telefongesellschaften oder Behörden o.ä. müssen einen Ausweis vorlegen können. Ein Anruf bei der Behörde oder dem entsendenden Unternehmen gibt Sicherheit. Scheuen Sie sich nicht vor einer Überprüfung der Person, auch wenn das Zeit in Anspruch nimmt.(cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell