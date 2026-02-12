PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Falscher Zählerstand-Ableser
Seniorin wird Opfer eines Betrügers

Geldern-Pont (ots)

Am Mittwoch (11. Februar 2026) gegen 14:30 Uhr erschien in einer Senioreneinrichtung in Pont ein unbekannter Mann an der Wohnungstür einer 86-Jährigen, der vorgab, Strom- und Wasserzähler ablesen zu müssen. Die Seniorin ließ den Mann in die Wohnung und führte ihn zu den besagten Zählern. Als der Unbekannte seiner angeblichen Aufgabe nachgekommen war, verließ er die Wohnung wieder. Da die 86-Jährige skeptisch wurde, informierte sie währenddessen die Polizei und sah just in dem Moment, wie ein zweiter Unbekannter aus ihrer Wohnung ging. Danach musste die Seniorin feststellen, dass aus ihrem Schlafzimmer Schmuck fehlte. Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben:

Täter 1

   - 30 bis 40 Jahre alt
   - 1,75 bis 1,80m groß
   - kräftige Statur
   - sprach Deutsch mit Akzent

Täter 2

   - 1,80 bis 1,85m groß
   - schlanke Statur
   - längere, schwarze Haare

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang: Rufen Sie die Polizei, wenn sich Personen offensichtlich unter einem Vorwand Zutritt zu Ihrer Wohnung verschaffen wollen. Personen, wie Mitarbeiter der Stadtwerke, von Telefongesellschaften oder Behörden o.ä. müssen einen Ausweis vorlegen können. Ein Anruf bei der Behörde oder dem entsendenden Unternehmen gibt Sicherheit. Scheuen Sie sich nicht vor einer Überprüfung der Person, auch wenn das Zeit in Anspruch nimmt.(cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 12.02.2026 – 11:59

    POL-KLE: Geldern - Diebstahl aus Baucontainer / Werkzeuge gestohlen

    Geldern (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (11. Februar 2026) haben unbekannte Täter einen Baucontainer auf einer Baustelle an der Friedrich-Spee-Straße aufgehebelt. Sie entwendeten mehrere Werkzeugmaschinen und Bauzubehör aus dem Container, darunter vier Stemmhämmer, Akkuschrauber und vier Stromverteiler. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 11:45

    POL-KLE: Kranenburg - Zwei Diebstähle auf Firmengelände / Zeugen gesucht

    Kranenburg-Nütterden (ots) - Ein unbekannter Täter hat am Freitag und am Sonntag (8. Februar 2026) gleich zweimal auf einem Betriebsgelände an der Straße Im Hammereisen Beute gemacht. Auf den Bildern einer Überwachungskamera ist am Freitagmorgen gegen 07:30 Uhr ein Mann zu sehen, der einen Blitzableiter vom Dach eines Anbaus entwendet. Der gleiche Täter ist am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren