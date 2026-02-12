POL-KLE: Kleve - Erstmeldung Verkehrsunfall: Kreuzung Nassauerallee
Felix-Roeloffs-Straße gesperrt
Kleve (ots)
Aufgrund eines Verkehrsunfalls ist die Kreuzung Nassauerallee / Felix-Roeloffs-Straße aktuell gesperrt. An allen Zuwegen zu der Kreuzung sind Sperrungen eingerichtet: an der Albersallee (Kreuzung am Krankenhaus), an der Kaiser-Wilhelm-Allee, an der Kreuzung Triftstraße/Querallee und an der Felix-Roeloffs-Straße. Wir bitten darum, den Bereich weiträumig zu umfahren. Es wird nachberichtet. (cs)
