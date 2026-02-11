Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Frau mit Rollator geschubst

Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Kleve (ots)

Am 4. Februar 2026 ereignete sich gegen kurz nach 12 Uhr mittags ein Sachverhalt an der Ringstraße, zu dem die Polizei dringend Zeugen sucht. Eine 58-Jährige aus Kleve war dort zu Fuß, am Rollator gehend, unterwegs, als sie von einer bislang unbekannten Person geschubst wurde. Die Frau kam zu Fall, verletzte sich bei dem Sturz schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Kripo Kleve ermittelt zum Tatbestand einer Körperverletzung und sucht dringend nach Zeugen, die Hinweise zu der tatverdächtigen Person geben können. Diese wird beschrieben als etwa 1,80m groß, mit schlanker Statur. Der oder die Unbekannte hatte laut Zeugen eine weiblich klingende Stimme, aber ein männliches Erscheinungsbild, trug einen schwarzen Kapuzenpullover mit der Kapuze über dem Kopf und eine dunkle Arbeitshose mit reflektierenden Streifen. Außerdem soll die Person eine blaue, bunt bedruckte Tasche dabeigehabt haben. Des Weiteren wird die Gangart der Person als auffällig beschrieben.

Zeugen, die Hinweise zur Identität der gesuchten tatverdächtigen Person oder zum Sachverhalt geben können, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell