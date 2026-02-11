POL-KLE: Unfallflucht/Baustellenampel beschädigt
Straelen (ots)
Am Dienstag um 14.45 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in einem dunkelgrünen KIA Picanto die Dammerbrucher Straße und kollidierte mit einer dort aufgestellten Baustellenampel sowie einer Baustellenbake und beschädigte beides stark. Anschließend verließ er die Unfallstelle unerlaubt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Das Verkehrskommissariat in Geldern sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250(kl)
