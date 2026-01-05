Polizei Düren

POL-DN: Ohne Fahrerlaubnis bei Glätte verunfallt

Langerwehe (ots)

Am gestrigen Sonntag (04.01.2026) kam es im Kreisverkehr Schönthaler Straße / Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Eine 35-Jährige aus Langerwehe war gegen 01:40 Uhr mit ihrem Pkw auf der Bahnhofstraße unterwegs und fuhr aufgrund der Glätte trotz Bremsversuchs in den Kreisverkehr ein, in dem sich bereits ein Pkw befand. Die 35-Jährige stieß mit dem Auto der vorfahrtberechtigten 26-Jährigen zusammen. Die Frau aus Düren und ihre Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt, sie begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Der entstandene Schaden liegt bei etwa 5000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die 35-jährige Verursacherin nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell