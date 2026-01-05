PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Aldenhoven (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen Sonntag, dem 27.12.2025, und Freitag, dem 02.01.2026, gewaltsam Zugang zu einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Frauenrather Straße.

In der Wohnung durchsuchten die Täter mehrere Schränke und Kommoden. Entwendet wurden Bargeld im unteren vierstelligen Bereich sowie diverser Schmuck und elektronische Geräte. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung vom Tatort.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Frauenrather Straße gemacht haben, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Düren unter der Telefonnummer 02421 949-0 entgegen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf die Wichtigkeit einer Wertgegenstandsliste hin. Diese hilft Ihnen dabei, Ihre gesamten Wertgegenstände vollständig zu katalogisieren. Weitere Informationen finden Sie unter https://polizei.nrw/artikel/wertgegenstandsliste .

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

