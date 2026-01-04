PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Witterungsbedingte Unfalllage

POL-DN: Witterungsbedingte Unfalllage
Kreis Düren (ots)

Seit dem Einsetzen des Schneefalls am Freitagnachmittag registrierte die Polizei bis zum jetzigen Zeitpunkt 18 Verkehrsunfälle, die sich aufgrund der Witterungslage ereigneten. In 17 Fällen blieb es bei Unfällen mit reinem Sachschaden, lediglich in einem Fall wurden 2 Personen bei einem Unfall in Langerwehe-Jüngersdorf leichtverletzt.

Ein 40jähriger Dürener kam auf winterglatter Straße auf der L25 zwischen Gürzenich und Schevenhütte von der Fahrbahn ab. Hier war aber nicht nur der Schnee der Grund für den Unfall. Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten der Polizeiwache Düren feststellen, dass der Fahrer alkoholisiert war. Der Führerschein wurde sichergestellt und ihn erwartet eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Insgesamt beläuft sich die Summe der Sachschäden auf mehrere zehntausend Euro, zahlreiche Fahrzeuge mussten nach den Unfällen abgeschleppt werden.

Aufgrund der aktuellen Witterung bittet die Polizei die Verkehrsteilnehmer um angepasste, vorsichtige und vorausschauende Fahrweise. Im Klartext: Tempo runter und Abstände vergrößern! Fahren sie rücksichtsvoll und planen sie die notwendige Zeit ein. (Foe.)

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

