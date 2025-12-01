Hauptzollamt Nürnberg

HZA-N: Zoll sucht nächste Generation - Hauptzollamt Nürnberg auf der Berufsbildung 2025

Nürnberg (ots)

Vom 08. bis 11. Dezember findet im Messezentrum Nürnberg mit der "Berufsbildung" die größte Ausbildungsmesse in Deutschland statt.

Das Hauptzollamt Nürnberg repräsentiert dort mit einem großen Informationsstand die deutsche Zollverwaltung und begibt sich auf die Suche nach Verstärkung für das "Team Gerechtigkeit": flexibel, zielstrebig und leistungsstark. Hier können sich Interessierte umfassend über Einstellungsvoraussetzungen, Ausbildungsverlauf, duales Bachelor - Studium und Aufgabenbereiche der Zollverwaltung informieren.

Der Zoll bietet Karrierechancen unabhängig von Geschlecht und Herkunft, lebt Inklusion und Diversität. Auch mit einem Handicap ist man grundsätzlich geeignet für die vielfältigen Aufgaben beim Zoll - von Bekämpfung der Schwarzarbeit bis zur Steuererhebung.

Eltern sind die wichtigsten "Berufsberater" - daher erklärt das Beratungsteam des Zolls besonders am "langen" Mittwoch gern den Eltern wie zukunftssicher und abwechslungsreich der Beruf eines Zöllners oder einer Zöllnerin ist.

Der Zoll ist mit rund 48.000 Beschäftigten einer der größten Arbeitgeber des Bundes und als Bundesbehörde einer der sichersten Arbeitgeber überhaupt. Wer sinnvolle und abwechslungsreiche Aufgaben sucht und eine sichere Zukunft, ist beim Zoll genau richtig.

Weitere Informationen zu Beruf und Karriere in der Zollverwaltung unter www.zoll-karriere.de oder www.zoll.de.

Original-Content von: Hauptzollamt Nürnberg, übermittelt durch news aktuell