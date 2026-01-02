PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Gefährliches Überholmanöver unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Jülich (ots)

Ein 33-jähriger Mann aus Kreuzau setzte am Dienstag (30.12.2025) mit seinem Pkw auf der L 264 zu einem gefährlichen Überholmanöver an. Der Abend endete für ihn im Polizeigewahrsam.

In einer unübersichtlichen Rechtskurve der L264 aus Richtung Jülich-Stetternich kommend in Fahrtrichtung Jülich-Welldorf überholte der Mann um 17:05 Uhr unter Nutzung der dortigen Sperrfläche einen unbeteiligten Verkehrsteilnehmer und nutzte hierbei den Gegenfahrstreifen vollständig aus. Zeitgleich befuhr eine Streifenwagenbesatzung die Landstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Einen Frontalzusammenstoß konnten die eingesetzten Beamten nur durch eine Gefahrenbremsung und ein Ausweichmanöver verhindern.

Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten beim Fahrzeugführer drogentypische Ausfallerscheinungen sowie Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille.

Im weiteren Verlauf beleidigte und bedrohte der Mann die eingesetzten Beamten und leistete Widerstand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde der 33-Jährige zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Das Straßenverkehrsamt wurde über den Sachverhalt zwecks Überprüfung der Eignung des Mannes zum Führen von Kraftfahrzeugen in Kenntnis gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 11:48

    POL-DN: Verkehrsunfall vor der Jahreswende - eine schwer verletzte Person

    Vettweiß (ots) - Am Mittwoch (31.12.2025) kam es im Kreisverkehr an der B56 / K28 zu einem Alleinunfall. Der Fahrzeugführer wurde durch den Unfall schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 28-jähriger Mann aus Düren gegen 23:20 Uhr die B56 mit seinem Pkw in Fahrtrichtung Froitzheim. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Pkw auf dem baulich ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 11:47

    POL-DN: Gefährlicher Trend: Lachgaskonsum - Fünf Verletzte nach Unfall

    Düren (ots) - Am Mittwochnachmittag (31.12.2025) kam es auf der Aachener Straße auf Höhe des Einmündungsbereichs zur Valencienner Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen drei Pkw. Fünf Personen wurden dabei leicht verletzt. Gegen 17:20 Uhr befuhr ein 19-jähriger Mann aus Düren mit seinem Pkw die Aachener Straße in Richtung Monschauer Straße. Mit ihm im Pkw ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 11:46

    POL-DN: Fußgänger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

    Inden (ots) - Am Mittwoch (31.12.2025) kam es gegen 14:50 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Goltsteinstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 53-jährige Pkw-Fahrerin aus Inden die Goltsteinstraße aus Richtung Lamersdorf kommend. Beim Linksabbiegen auf den Parkplatz eines Supermarktes bemerkte sie nach eigenen Angaben erst im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren