Polizei Düren

POL-DN: Gefährliches Überholmanöver unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Jülich (ots)

Ein 33-jähriger Mann aus Kreuzau setzte am Dienstag (30.12.2025) mit seinem Pkw auf der L 264 zu einem gefährlichen Überholmanöver an. Der Abend endete für ihn im Polizeigewahrsam.

In einer unübersichtlichen Rechtskurve der L264 aus Richtung Jülich-Stetternich kommend in Fahrtrichtung Jülich-Welldorf überholte der Mann um 17:05 Uhr unter Nutzung der dortigen Sperrfläche einen unbeteiligten Verkehrsteilnehmer und nutzte hierbei den Gegenfahrstreifen vollständig aus. Zeitgleich befuhr eine Streifenwagenbesatzung die Landstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Einen Frontalzusammenstoß konnten die eingesetzten Beamten nur durch eine Gefahrenbremsung und ein Ausweichmanöver verhindern.

Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten beim Fahrzeugführer drogentypische Ausfallerscheinungen sowie Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille.

Im weiteren Verlauf beleidigte und bedrohte der Mann die eingesetzten Beamten und leistete Widerstand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde der 33-Jährige zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Das Straßenverkehrsamt wurde über den Sachverhalt zwecks Überprüfung der Eignung des Mannes zum Führen von Kraftfahrzeugen in Kenntnis gesetzt.

