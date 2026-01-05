Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Schule - Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag (19.12.2025), 15:00 Uhr, und Sonntag (04.01.2026), 14:22 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer Schule in der Girbelsrather Straße.

Nach dem Eindringen durchsuchten die Täter das Lehrerzimmer. Ob und was genau entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Anschließend entfernten sich die Täter unerkannt in unbekannte Richtung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Girbelsrather Straße beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Düren unter der Telefonnummer 02421 949-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell