POL-DN: Einbruch in Schule - Polizei sucht Zeugen
Düren (ots)
In der Zeit zwischen Donnerstag (19.12.2025), 15:00 Uhr, und Sonntag (04.01.2026), 14:22 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer Schule in der Girbelsrather Straße.
Nach dem Eindringen durchsuchten die Täter das Lehrerzimmer. Ob und was genau entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Anschließend entfernten sich die Täter unerkannt in unbekannte Richtung.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Girbelsrather Straße beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Düren unter der Telefonnummer 02421 949-0 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizei Düren
Pressestelle
Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199
Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell