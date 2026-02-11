POL-KLE: Unfallflucht/Zaun beschädigt
Straelen (ots)
In der Zeit zwischen dem 6. Februar 2026, 17:00 Uhr, und Montag 9. Februar 2026, 05:45 Uhr, wurde auf dem Parkplatz an der Carl-Kühne-Straße der Zaun einer Tankstelle stark beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. Das Verkehrskommissariat in Geldern sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250(kl)
