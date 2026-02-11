PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Unfallflucht/Zaun beschädigt

Straelen (ots)

In der Zeit zwischen dem 6. Februar 2026, 17:00 Uhr, und Montag 9. Februar 2026, 05:45 Uhr, wurde auf dem Parkplatz an der Carl-Kühne-Straße der Zaun einer Tankstelle stark beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. Das Verkehrskommissariat in Geldern sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250(kl)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 11.02.2026 – 11:29

    POL-KLE: Unfallflucht / Straßenlaterne beschädigt

    Straelen (ots) - Am Montag, 9. Februar 2026, teilte die Stadt Straelen mit, dass in der Viktoriastraße eine Straßenlaterne, sowie das Pflaster und der Grenzstein, beschädigt wurden. Das Verkehrskommissariat in Geldern sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250.(kl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Kleve Pressestelle Polizei Kleve Telefon: 02821 ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 10:56

    POL-KLE: Kevelaer - Verkehrsunfall / PKW kollidiert mit Baum

    Kevelaer (ots) - Am Dienstagmittag (10. Februar 2026) gegen 13:00 Uhr kam es auf der Wettener Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 44-Jährige aus Kevelaer war dort in einem Mercedes in Richtung Hoogeweg unterwegs, als sie mit ihrem Wagen nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum am Straßenrand kollidierte. Nach ersten Erkenntnissen erlitt die Frau zuvor am Steuer einen internistischen Notfall. Ein ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 10:53

    POL-KLE: Verkehrsunfallflucht: Abgestellter Pkw am Luxemburger Platz beschädigt/Zeugen gesucht

    Kevelaer (ots) - Am Montag, 9. Februar 2026, kam es zwischen 13:30 Uhr und 14:40 Uhr auf einem Parkplatz am Luxemburger Platz in Kevelaer zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein roter Mercedes eCitan Tourer wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug am hinteren, linken Stoßfänger beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren