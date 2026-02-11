Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfallflucht: Abgestellter Pkw am Luxemburger Platz beschädigt/Zeugen gesucht

Kevelaer (ots)

Am Montag, 9. Februar 2026, kam es zwischen 13:30 Uhr und 14:40 Uhr auf einem Parkplatz am Luxemburger Platz in Kevelaer zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein roter Mercedes eCitan Tourer wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug am hinteren, linken Stoßfänger beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle.

Die Kripo Geldern sucht im Rahmen der Ermittlungen zur Verkehrsunfallflucht nach Zeugen und nimmt Hinweise unter 02831 1250 entgegen.(kl)

