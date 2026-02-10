PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl: Wer kennt diesen Mann?

Kleve (ots)

Am 30. November 2025 kam es gegen in einem Kaufhaus in Kleve zu einem Ladendiebstahl. Der unbekannte Tatverdächtige entwendete ein Parfüm im Wert eines niedrigen dreistelligen Betrags. Bei der Tat wurde er von einer Überwachungskamera erfasst, die Bilder sind unter folgendem Link im Fahndungsportal der Polizei zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/194505

Die Polizei fragt nun: Wer kann Angaben zur Identität des Mannes machen? Hinweise werden von der Kripo Kleve unter 02821 5040 oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

