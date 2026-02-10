Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Nachtrag zur Meldung vom 20.01.2026, 11:26 Uhr: "Issum - Verkehrsunfall

PKW kollidiert mit Baum"

Issum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am 19. Januar 2026 auf der Duisburger Straße prallte der Wagen eines 86-jährigen Autofahrers gegen einen Baum, der Mann erlitt schwere Verletzungen. Wie der Polizei nun mitgeteilt wurde, ist der Issumer in einer Klinik an den Unfallfolgen verstorben. Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen des Mannes.

Die Meldung zum Verkehrsunfall finden Sie hier: https://kleve.polzei.nrw/presse/issum-verkehrsunfall-3 (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell