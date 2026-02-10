PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Nachtrag zur Meldung vom 20.01.2026, 11:26 Uhr: "Issum - Verkehrsunfall
PKW kollidiert mit Baum"

Issum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am 19. Januar 2026 auf der Duisburger Straße prallte der Wagen eines 86-jährigen Autofahrers gegen einen Baum, der Mann erlitt schwere Verletzungen. Wie der Polizei nun mitgeteilt wurde, ist der Issumer in einer Klinik an den Unfallfolgen verstorben. Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen des Mannes.

Die Meldung zum Verkehrsunfall finden Sie hier: https://kleve.polzei.nrw/presse/issum-verkehrsunfall-3 (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

