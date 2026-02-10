Kevelaer-Winnekendonk (ots) - In der Zeit zwischen Sonntag, 16:00 Uhr, und Montag (9. Februar 2026), 06:00 Uhr, sind unbekannte Täter in eine Halle auf einem Firmengelände an der Straße Singendonkskamp eingedrungen. Sie entwendeten mehrere Werkzeugmaschinen, darunter Akkuschrauber, Bohrmaschinen und ein Winkellaser. Anschließend flüchteten die Täter mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise zu dem ...

