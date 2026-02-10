POL-KLE: Nachtrag zur Meldung vom 19.01.2026, 14:45 Uhr: Weeze - Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl
Wer kennt diesen Mann?
Weeze (ots)
Der Tatverdächtige konnte identifiziert werden, die Fahndung wurde daher eingestellt. Die Medien werden gebeten, die Fahndungsdaten und die dazugehörigen Lichtbilder zu löschen. Wir danken für die Mithilfe. (cs)
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/
Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle
https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell