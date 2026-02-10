POL-KLE: Kevelaer - Erstmeldung Verkehrsunfall: Wettener Straße aktuell gesperrt
Kevelaer (ots)
Aufgrund eines Verkehrsunfalls ist die Wettener Straße aktuell zwischen dem Kreisverkehr B9 und dem Kreisverkehr Hoogeweg gesperrt. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich zu umfahren. Es wird zu gegebener Zeit nachberichtet. (cs)
