Kalkar-Wissel (ots) - Am Freitag (06. Februar 2026) gegen 07:15 Uhr ist es auf der Griether Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 37-Jähriger aus Kalkar wollte mit seinem Volvo von der Straße Schuldamm nach links in die Griether Straße abbiegen. Dabei übersah er vermutlich den Skoda eines 50-Jährigen aus Kleve, der auf der Griether Straße in Richtung Wunderland Kalkar unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß ...

mehr