POL-KLE: Korrektur zur Meldung vom 9.2.2026, 13:04 Uhr "Kreis Kleve - Diebstähle auf Fried-höfen
Zeugen gesucht"
Kreis Kleve (ots)
Die 1,20m hohe Bronzefigur in Form eines Engels wurde von einem Friedhof in Issum an der Mühlenstraße entwendet. In der Meldung hieß es fälschlicherweise, der Tatort wäre ein Friedhof in Geldern am Mühlenweg. Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen. (cs)
