Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Verkehrsunfall

Autofahrer schwer verletzt

Kalkar-Wissel (ots)

Am Freitag (06. Februar 2026) gegen 07:15 Uhr ist es auf der Griether Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 37-Jähriger aus Kalkar wollte mit seinem Volvo von der Straße Schuldamm nach links in die Griether Straße abbiegen. Dabei übersah er vermutlich den Skoda eines 50-Jährigen aus Kleve, der auf der Griether Straße in Richtung Wunderland Kalkar unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden PKW. Der Skoda wurde durch die Wucht des Aufpralls in einen Zaun neben der Straße geschleudert. Der 50-Jährige wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Der Volvo-Fahrer blieb unverletzt. Beide Autos wurden beschädigt und mussten abgeschleppt werden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell