Kalkar-Altkalkar (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (7. Februar 2026) sind unbekannte Täter in das Ladenlokal eines Optikers an der Gocher Straße eingedrungen, indem sie die Eingangstür aufhebelten. Sie machten sich im Verkaufsraum an der Kasse zu schaffen und entwendeten nach ersten Erkenntnissen mehrere Brillengestelle. Zeugenhinweise zum Einbruch werden von der Kripo Goch unter 02823 1080 erbeten. (cs) ...

