POL-KLE: Straelen - Diebstahl aus Lager
Kupferkabel entwendet
Straelen-Vossum (ots)
Am Samstag (7. Februar 2026) zwischen 13:30 und 17:00 Uhr haben unbekannte Täter zwei Rolltore an einem Schuppen auf der Straße Et Röttge aufgehebelt. Sie entwendeten Kupferkabel aus den beiden Lagerabteilen und flüchteten anschließend mit ihrer Beute. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/
Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle
https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell