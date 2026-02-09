Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Diebstähle auf Friedhöfen

Zeugen gesucht

Kreis Kleve (ots)

In der jüngsten Vergangenheit ist es im Kreisgebiet zu Diebstählen auf verschiedenen Friedhöfen gekommen. In Geldern wurde demnach zwischen Samstag- und Sonntagmittag (8. Februar 2026) eine etwa 1,20m hohe Bronzestatue in Form eines Engels von einem Grab auf dem Friedhof am Mühlenweg entwendet. In Kerken-Nieukerk stahlen unbekannte Täter eine lebensgroße Jesus-Statue aus Bronze von einem Grab. Schleifspuren lassen erkennen, dass die Beute bis zum Parkplatz an der Feldstraße gebracht und dort vermutlich verladen wurde. Auf dem Friedhof an der Niersstraße in Kevelaer-Winnekendonk wurden über das Wochenende Grabverzierungen aus Kupfer gestohlen, auch in Goch wurden am Heribert-Teggers-Weg verschiedene Kupfer-Elemente von Grabsteinen entwendet.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise zu den Sachverhalten in Geldern und Kerken werden von der Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegengenommen. Wer Angaben zu den Diebstählen in Goch und Kevelaer machen kann, wendet sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

