Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Schrottreifer Pkw von der Autobahn geholt

Zusammenarbeit von Bundes- und Landespolizei

Wachtendonk (ots)

Am Donnerstag (05. Februar 2026) gegen 09:15 Uhr wurden Beamte des Verkehrsdienstes der Kreis Klever Polizei durch die Bundespolizei zuständigkeitshalber um Unterstützung gebeten. Einer Streife der Bundespolizei war auf der Autobahn A 40 ein Fahrzeug mit französischer Zulassung aufgefallen und zwecks Kontrolle an der Abfahrt Straelen angehalten worden. Aufgrund des Gesamtzustandes des Fahrzeuges, einem VW Sharan, erschien eine intensivere Überprüfung hinsichtlich der Verkehrssicherheit nötig. Die unter anderem auf solche Überprüfungen spezialisierten Beamten des Verkehrsdienstes trauten ihren Augen kaum: Der VW war bis auf die Sitze des Fahrers und des Beifahrers von allen anderen Sitzen und Sicherheitsgurten "befreit" worden. Auf der damit geschaffenen Ladefläche wurde eine Person ohne jegliche Sicherung transportiert. Die technische Überprüfung ergab eine Vielzahl von Mängeln. Von außen direkt sichtbar war die "Befestigung" der hinteren rechten Beleuchtungseinrichtung mittels Klebeband und das Fehlen der Abdeckung. Die Lenkung "knackte" beim Einschlagen der Räder. Der Motorraum war völlig mit Öl verschmutzt, es wurde bereits im Kühlerbereich ein Lappen eingelegt, um weitere Schmierstoffe aufzufangen. Unter dem Fahrzeug wurde es noch "interessanter":

- durchgerostete Träger, - ein lediglich mit Draht befestigtes Auspuffrohr, - ausgeschlagene Fahrwerksfedern hinten durch Holzkeile abgestützt.

Das Fahrzeug wurde daraufhin sichergestellt und eine weitergehende technische Überprüfung durch einen Kfz.-Meister beauftragt. Neben den bereits genannten Mängeln konnte dabei festgestellt werden, dass der Bremssattel hinten rechts defekt war sowie die Fahrwerksfeder vorne rechts gebrochen war. Ein lastenabhängiges Bremsventil war nicht vorhanden und die hintere Bremse hinten komplett schwergängig. Die auf dem Fahrzeug vorhandene Radreifenkombination war nicht zulässig. Die Weiterfahrt wurde untersagt, gegen den Fahrzeugführer wurde die Zahlung einer Sicherheitsleistung angeordnet. (sp)

